Докажите, что АС параллельно BD, если СВ - биссектриса угла АСD, а BCD - Равнобедренный с основанием ВС
Геометрия
Докажите, что АС параллельно BD, если СВ - биссектриса угла АСD, а BCD - Равнобедренный с основанием ВС
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. треугольник ВСД тазобедренный следовательно угол ВСД равен углу СВД т.к. СВ биссектриса угла АСД следовательно угол АСВ равен углу ВСД следовательно Угол АСВ = углу СВД следовательно угол АСВ и угол СВД (накрест лежащие углы) АС параллельно ВД
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