Докажите, что АС параллельно BD, если СВ - биссектриса угла АСD, а BCD - Равнобедренный с основанием ВС

Геометрия

Докажите, что АС параллельно BD, если СВ - биссектриса угла АСD, а BCD - Равнобедренный с основанием ВС

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