Сочинение по чтению что за чудо эти сказки 4 класс короткое не большое пожалуйста ??чень надо сразу спасибо умоляю

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"Колобок", "Царевна-лягушка", "Кот в сапогах", "Спящая красавица", "Приключения Буратино" - этот список можно продолжать бесконечно! Сказки - это самые первые наши литературные произведения. Еще не умея читать, с самого младенчества, практически "с молоком матери", мы готовы слушать их до бесконечности! У каждого из нас есть свои любимые герои - конечно это смелые, красивые, добрые, наделенные самыми прекрасными качествами герои! В сказках всегда добро побеждает зло, и даже взрослея с годами, мы продолжаем верить в чудо!