Рассказ своими словами про воду

Гость: Гость:

Вода - это жидкость , которую мы встречаем в повседневной жизни , то есть когда хотим попить или умыться , мы включаем кран и льётся вода , и ещё один пример это озёра , реки , моря и т. д. , летом мы купаемся в озере что бы охладиться и отдохнуть , а зимой мы с помощью воды заливаем каток , вода очень важна для человека так как организм человека состоит большей части из воды , если люди не будут пить воду у них случиться истощение . Вывод : вода очень полезна и нужна для человека .