Рассказ своими словами про воду

Литература
Рассказ своими словами про воду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вода - это жидкость , которую мы встречаем в повседневной жизни , то есть когда хотим попить или умыться , мы включаем кран и льётся вода , и ещё один пример это озёра , реки , моря и т. д. , летом мы купаемся в озере что бы охладиться и отдохнуть , а зимой мы с помощью воды заливаем каток , вода очень важна для человека так как организм человека состоит большей части из воды , если люди не будут пить воду у них случиться истощение . Вывод : вода очень полезна и нужна для человека .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Олицитворение к слову вздохнуть
Ответить
Русский язык
Узнай и расскажи о случаях взаимовыручки среди животных
Ответить
Литература
Написать рассказ о воображающем герое
Ответить
Алгебра
Сравните наибольший корень уравнения х^2+5х+6=0 с наименьшим корнем уравнения 4х-х*|х|=0.
Ответить
Химия
Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 5 т нитрата аммония
Ответить