Написать рассказ о воображающем герое

Гость: Гость:

У меня под кроватью живёт существо, которого зовут (имя). Он очень добрый и весёлый. По ночам, когда я не могу уснуть, мы сидим и разговариваем с ним. Он поддерживает меня, а иногда приносит мне шоколадки и печеньки. Я хотел познокомить его с родителями, но они говорили что это плод моих фантазий и не верили мне. Но я знал, что (имя) существует. Однажды, когда я сидел делал уроки, (имя) вылез и начал прыгать, что бы я обратил на него внимание, но мне было некогда с ним играть и я попросил его успокоиться, пообещав что потом я с ним поиграю. Но родители услышали топот на втором этаже и побежали проверить, всё ли у меня хорошо. Когда они увидели рядом со мной чёрно-зелёное существо они испугались, но я объяснил им, что (имя) добрый и он мой друг. С тех пор (имя) начал жить с нами.