Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 5 т нитрата аммония
Химия
Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 5 т нитрата аммония
Ответ(ы):
Гость:
5t xt 3NH4NO3+2Hg+(HN)NO3=4NH3+2Hg(NO3)2 240t 68t x=5·68÷5=1.416t v=1416 kg/17-0.08 kmol V=0.08kmol·22.4=1.87m³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой главный член предложения закрыла клякса как ты думаешь какие могут быть варианты восстановления предложения клякса скатился с горки сущ,одуш,...