Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 5 т нитрата аммония

Химия
Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 5 т нитрата аммония
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5t                                             xt 3NH4NO3+2Hg+(HN)NO3=4NH3+2Hg(NO3)2 240t                                         68t x=5·68÷5=1.416t v=1416 kg/17-0.08 kmol V=0.08kmol·22.4=1.87m³
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