Запиши наименьшее восьмизначное число все цифры которого разные

Математика
Запиши наименьшее восьмизначное число все цифры которого разные
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Ответ(ы):
Гость:
10234567  все остальные больше, если 0 нельзя использовать, то 12345678
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