54x-10x+28,4+4,5x=-1,5x+10,4
Математика
54x-10x+28,4+4,5x=-1,5x+10,4
Ответ(ы):
Гость:
1)54x-10x+4,5x+1,5x=10,4-28,4 2)50x=-18 3)x=-0,36 Ответ:0,36
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