Укажи в дужках відмінок іменників. Виконувати завдання( ),чистити килим( ),побувати в театрі( ),грати з дитиною( ),милуватися морем( ),ласувати апельсином( ).
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Укажи в дужках відмінок іменників. Виконувати завдання( ),чистити килим( ),побувати в театрі( ),грати з дитиною( ),милуватися морем( ),ласувати апельсином( ).
Ответ(ы):
Гость:
Виконувати (кого? що?) завдання - знахідний чистити(кого? що?) килим - знахідний побувати ( у (на) кому? у(на) чому?) у театрі - місцевий грати з ( ким? чим?) з дитиною - орудний милуватися (ким? чим?) морем - орудий ласувати (ким? чим?) апельсином - орудний
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