Помогите условия или чертеж к этой задачи Решений знаю .. Из двух городов,расстоян??е между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4ч.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой ско...
Математика
Помогите условия или чертеж к этой задачи Решений знаю .. Из двух городов,расстоян??е между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4ч.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние 520км Время до встречи - 4 часа 1 поезд - 60 км/ч 2 поезд - ? км/ч 60 * 4 = 240 км прошёл 1 -й поезд 520 - 240 = 280 км прошёл 2-й поезд 280 / 4 = 70 км/ч скорость 2-го поезда Ответ 70 км/ч
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