Помогите условия или чертеж к этой задачи Решений знаю .. Из двух городов,расстоян??е между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4ч.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой ско...

Математика

Помогите условия или чертеж к этой задачи Решений знаю .. Из двух городов,расстоян??е между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4ч.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?

Автор: Гость