Помогите сделать кроссворд на тему творчество Александра Пушкина не меньше 8 слов (творчество обязательно! Не жизнь а творчество).

Гость: Гость:

1) О каком царе шла речь в стихотворении " Сказка о царе ..." 2) О ком, кроме золотой рыбки, писал А. С. Пушкин? 3) Сказка с сюжетом, похожим на сказку "Белоснежка и 7 гномов. " О ... царевне и 7 богатырях" 4) Какой дуб стоит у лукоморья? 5) Какой был петушок в сказке "Сказка о ... петушке"? 6) Как его звали? "Сказка о ... и работнике его Балде" 7) Имя Пушкина 8) " Песнь о Вещем ..." - Как его звали?