Машина равномерно поднимает тело массой 10кг на высоту 20 м.Мощность при этом равна 50Вт.Чему равно время подъёма?

Физика
Машина равномерно поднимает тело массой 10кг на высоту 20 м.Мощность при этом равна 50Вт.Чему равно время подъёма?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T=A/P=Fl/P=mgl/P=10 кг*9,81*20 м/50вт=39,24 м/сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Тело настоящих водрослей называют : 1) стволом 2) талломом 3) пластиной 4) мицелием
Ответить
Математика
Дан треуголтник ABC. AB=BC. AC= 8. tg угла BAC=√5 делить на 2.найдите длину стороны AB
Ответить
Биология
Что характерно для листьев каштана и тополя
Ответить
Физика
СРОЧНО !!!!! ПОМОГИТЕ !!!!! В речке на глубине 2метра , лежит гранитная глыба объёмом 0,1??^3 . Какую надо сделать механическую работу чтобы поднят...
Ответить
Русский язык
Составить распространение предложение со словами детство и дети
Ответить