Машина равномерно поднимает тело массой 10кг на высоту 20 м.Мощность при этом равна 50Вт.Чему равно время подъёма?

Физика

Машина равномерно поднимает тело массой 10кг на высоту 20 м.Мощность при этом равна 50Вт.Чему равно время подъёма?

Автор: Гость