Составить распространение предложение со словами детство и дети

Русский язык
Составить распространение предложение со словами детство и дети
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дети вырастают и вспоминают свое детство.
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