В каком слове корень состоит из одной буквы? Варианты ответа 1.шла 2.щи 3.нёс
Русский язык
В каком слове корень состоит из одной буквы? Варианты ответа 1.шла 2.щи 3.нёс
Ответ(ы):
Гость:
В слове "шла" корень из одной буквы.
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