Cоставьте простые предложения со словами: (для надобности вот перевод слов) read -читать collected- собранный flown-пролетов traveled-путешествовал bought-купил looked-смотрел finished- законченный

Английский язык

Cоставьте простые предложения со словами: (для надобности вот перевод слов) read -читать collected- собранный flown-пролетов traveled-путешествовал bought-купил looked-смотрел finished- законченный

Автор: Гость