Cоставьте простые предложения со словами: (для надобности вот перевод слов) read -читать collected- собранный flown-пролетов traveled-путешествовал bought-купил looked-смотрел finished- законченный
Английский язык
Cоставьте простые предложения со словами: (для надобности вот перевод слов) read -читать collected- собранный flown-пролетов traveled-путешествовал bought-купил looked-смотрел finished- законченный
Ответ(ы):
Гость:
I like to read. Last year my brother collected stamps. Have you ever flown by plane? A year ago we travelled to the USA. My mother bought a nice dress yesterday. He looked at me,but said nothing. I have finished reading this book.
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