Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!! если не сложно оба упражнения надо!!!!

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Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!! если не сложно оба упражнения надо!!!!
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Гость:
№3 1) crocodile 2)chair 3)armchair 4)flat 5)dirty 6)wide 7)clock 8)house
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