Вес воздуха зовисит от ....Итак, мы установили, что атмасферное давление зависит от высоты над уровнем моря и от...
География
Вес воздуха зовисит от ....Итак, мы установили, что атмасферное давление зависит от высоты над уровнем моря и от...
Ответ(ы):
Гость:
....высоты местности. температуры воздуха.
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