Вес воздуха зовисит от ....Итак, мы установили, что атмасферное давление зависит от высоты над уровнем моря и от...

География

Вес воздуха зовисит от ....Итак, мы установили, что атмасферное давление зависит от высоты над уровнем моря и от...

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