С1. Какие клетки, характерные для эктодермы, содержаться в теле гидры в наибольшем количестве?___________________________________________ С2. Какие клетки у гидры служат средством нападения или защиты?_____________________ С3. ...

Биология

С1. Какие клетки, характерные для эктодермы, содержаться в теле гидры в наибольшем количестве?___________________________________________ С2. Какие клетки у гидры служат средством нападения или защиты?_____________________ С3. Что такое почкование гидры?______________

Автор: Гость