Номер 4и5 плизз помогите
Русский язык
Номер 4и5 плизз помогите
Ответ(ы):
Гость:
В суровую морозную зиму тетерева прячутся в снег. ( повеств ., невоскл., распр., прост.) Прячутся (куда?) в снег; прячутся ( когда?) в зиму ; в зиму ( какую?) суровую; в зиму ( какую ?) морозную. В- предлог, суровую - прилагательное , морозную- прилагательное , зиму- существительное, тетерева- существительное , прячутся - глагол, в - предлог, снег- существительное . Тетерева - подлежащее , прячутся - сказуемое.
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