В двух бочках одинаковое количество ведер воды. В первую бочку добавили 6 ведер во??ы а из второй взяли 8 ведер воды.В какой бочке воды стало больше и на сколько ведер?

Математика

В двух бочках одинаковое количество ведер воды. В первую бочку добавили 6 ведер во??ы а из второй взяли 8 ведер воды.В какой бочке воды стало больше и на сколько ведер?

Автор: Гость