В двух бочках одинаковое количество ведер воды. В первую бочку добавили 6 ведер во??ы а из второй взяли 8 ведер воды.В какой бочке воды стало больше и на сколько ведер?

Математика
В двух бочках одинаковое количество ведер воды. В первую бочку добавили 6 ведер во??ы а из второй взяли 8 ведер воды.В какой бочке воды стало больше и на сколько ведер?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 8+6=12 ведер воды- в первой бочке Ответ:В первой бочке стало больше на 12 ведер чем в во второй
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