20 целых 1/19-4 целых 12/19-5 целых 7/19 Решить пример
Математика
20 целых 1/19-4 целых 12/19-5 целых 7/19 Решить пример
Ответ(ы):
Гость:
Сначала переведем в неправильную дробь 381/19-88/19-102/19 У нас одинаковый числитель, значит можно решать Получается 191/19 Выделяем целую часть 10 целых 1/19
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