Коле 10,это на 5 лет старше чем Вите,А Коля страше самого Костю на 2 года.В каком году родился Коля?
Математика
Коле 10,это на 5 лет старше чем Вите,А Коля страше самого Костю на 2 года.В каком году родился Коля?
Ответ(ы):
Гость:
Если считать от 2016,то Коля-2006,т.к. 2016-10=2006 Витя -2011,т.к 2016-(10-5)=2011 Костя-2008,т.к 2016-(10-2)=2008
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