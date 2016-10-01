Коле 10,это на 5 лет старше чем Вите,А Коля страше самого Костю на 2 года.В каком году родился Коля?

Математика

Коле 10,это на 5 лет старше чем Вите,А Коля страше самого Костю на 2 года.В каком году родился Коля?

Автор: Гость