Гроші це добро чи зло? На сьогодні до 15:00
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Гроші це добро чи зло? На сьогодні до 15:00
Ответ(ы):
Гость:
Я вважаю що гроші це зло. Тому, що багаті люди не поважають , не мають милосердя до бідних людей, вони не знають як живуть бідні люди і не хочуть дізнаватися. Їх нічого не цікавить, окрім своїх грошей. Коли багата людина збанкрутує, вона не знає як жити без грошей. Гроші роблять всіх злими. Ось чому я вважаю що гроші роблять всіх злими.
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