Гроші це добро чи зло? На сьогодні до 15:00

Гость: Гость:

Я вважаю що гроші це зло. Тому, що багаті люди не поважають , не мають милосердя до бідних людей, вони не знають як живуть бідні люди і не хочуть дізнаватися. Їх нічого не цікавить, окрім своїх грошей. Коли багата людина збанкрутує, вона не знає як жити без грошей. Гроші роблять всіх злими. Ось чому я вважаю що гроші роблять всіх злими.