Формулы. этилен гликоль,глицирин пропан трион,фенол,ацитат,уксусный альдегид,фор??альдегид
Химия
Формулы. этилен гликоль,глицирин пропан трион,фенол,ацитат,уксусный альдегид,фор??альдегид
Ответ(ы):
Гость:
Этилен- С2Н4 Глицирин- С3Н5(ОН)3 Пропан-С3Н8 Фенол- С6Н5ОН Ацитат- СН3СООNa Уксусный альдегид- СН3-ООН Формальдегид- НСНО
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