Разбор под цифрой 3, расчёска³

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Разбор под цифрой 3, расчёска³
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что? расческа - конкретное сущ-е в нач. форме (расческа) , Им. п. 2. Пост. св-ва: нариц-е, неодуш-е, жен. род, 1 скл. Непост-е св-ва: им. падеж, ед. число. 3. Может быть подлежащим или дополнени
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