Разбор под цифрой 3, расчёска³

Гость: Гость:

Что? расческа - конкретное сущ-е в нач. форме (расческа) , Им. п. 2. Пост. св-ва: нариц-е, неодуш-е, жен. род, 1 скл. Непост-е св-ва: им. падеж, ед. число. 3. Может быть подлежащим или дополнени