Длинна прямоугольника 6 м а ширина 2 дц чему равен периметр прямоугольника
Математика
Длинна прямоугольника 6 м а ширина 2 дц чему равен периметр прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
6м=60 дм P=60+2+60+2=124дм
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