Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=6х²-2 и у=11х, с решением по??алуйста

Алгебра
Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=6х²-2 и у=11х, с решением по??алуйста
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