Что характерно для листьев каштана и тополя

Биология
Что характерно для листьев каштана и тополя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дерево дуба на котором они растут
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