СРОЧНО !!!!! ПОМОГИТЕ !!!!! В речке на глубине 2метра , лежит гранитная глыба объёмом 0,1??^3 . Какую надо сделать механическую работу чтобы поднять глыбу на поверхность реки . (не учитывая сопротивления воды).

Физика

СРОЧНО !!!!! ПОМОГИТЕ !!!!! В речке на глубине 2метра , лежит гранитная глыба объёмом 0,1??^3 . Какую надо сделать механическую работу чтобы поднять глыбу на поверхность реки . (не учитывая сопротивления воды).

Автор: Гость