СРОЧНО !!!!! ПОМОГИТЕ !!!!! В речке на глубине 2метра , лежит гранитная глыба объёмом 0,1??^3 . Какую надо сделать механическую работу чтобы поднять глыбу на поверхность реки . (не учитывая сопротивления воды).
Физика
СРОЧНО !!!!! ПОМОГИТЕ !!!!! В речке на глубине 2метра , лежит гранитная глыба объёмом 0,1??^3 . Какую надо сделать механическую работу чтобы поднять глыбу на поверхность реки . (не учитывая сопротивления воды).
Ответ(ы):
Гость:
А=Fl=mgl=pVg l=1000(плотность речн волы)*0,1 м куб*9,81*2=1962дж
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