Дан треуголтник ABC. AB=BC. AC= 8. tg угла BAC=√5 делить на 2.найдите длину стороны AB

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1) ΔABC-равнобедренный с основанием АС,т.к. АВ=ВС. Проведём высоту ВН,она является и медианой(по свойству высоты,равнобедренного треугольника,проведенной к основанию). АН=1/2АС,АН=4. 2) ΔАВН-прямоугольный. tg∠BAC=BH/AH BH=AH·tg∠BAC BH=4 ·√5/2=2√5 3)По теореме Пифагора АВ²=АН²+ВН² АВ²=4²+(2√5)²=16+20=36 АВ=6