Тело настоящих водрослей называют : 1) стволом 2) талломом 3) пластиной 4) мицелием

Биология
Тело настоящих водрослей называют : 1) стволом 2) талломом 3) пластиной 4) мицелием
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)водорості - найпростіші рослинні організми, тому що у них немає тканин і воно не розділяється на органи, Таке тіло має назву таллом
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