Составьте диолог на казахском языке каг будто я беру интервью срочно надо помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
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Гость:
-СТУДИЯҒА ҚОШ КЕЛДІНІЗ -ҚОШ КӨРДІК! -КАСТИНГКЕ ҚАЛАЙ КЕЛДІНІЗ СОДАН БАСТАСАҚ -МЕН КАСТИНГТЕН ӨТКЕН СОҢ ҚАТТЫ ҚУАНДЫМ.ҚУАНЫШЫМДА ШЕК БОЛМАДЫ.ПРОДЮСЕРІМ ХАБАРЛАСТЫ ӨТТІН ДЕП-СОНДА ШЫН БА ДЕППІН ҒОЙ ТАНҒАЛҒАНЫМНАН -ӨТЕ ҚЫЗЫҚ ОҚИҒА ЕКЕН.АТА-АНАҢЫЗ СІЗГЕ ҚАРСЫ БОЛҒАН ЖОҚПА? -ЖОҚ КЕРІСІНШЕ АТА-АНАМ МЕНІ ҚОЛДАДЫ ӘР АДАМ БАЛАСЫНЫҢ БАҚЫТТЫ БОЛҒАНЫН ҚАЛАЙДЫ ЕМЕС ПЕ? -АЛ СІЗДІҢ АКТРИСА БОЛҒАНЫНЫЗҒА ӨКІНГЕН СӘТТЕРІНІЗ БОДЫ МА? -АКТРИСА БОЛУ-ОЛ МЕНІҢ-БАЛАЛЫҚ АРМАНЫМ ӨЗІМДІ БАСҚА МАМАНДЫҚ ИЕСІ РЕТІНДЕ ЕЛЕСТЕТЕ АЛМАЙМЫН. -ММ КЕРЕМЕТ САНАМЫЗДЫҢ ГҮЛІ БОЛЫП ЖҮРЕ БЕРІҢІЗ ӨНЕРГЕ НЕШЕ ЖАСЫНЫЗДАН БАСТАП ҚЫЗЫҚТЫНЫЗ? -МЕН ӨНЕРГЕ 7 ЖАСЫМАН БАСТАП ҚЫЗЫҚТЫМ -ӨНЕРДЕГІ ҰСТАЗЫНЫЗ КІМ? -ӨНЕРДЕГІ ҰСТАЗЫМ АМИНА ТОҚТАБАЕВА АМАНҚЫЗЫ -АЛТЫН УАҚЫТЫНЫЗДЫ БӨЛІП МЕНІҢ СҰХБАТЫМА КЕЛГЕНІНІЗГЕ КӨПТЕН-КӨП РАХМЕТ!ӨНЕРІНІЗ ӨРГЕ ЖҮЗСІН!!!!!! -РАХМЕТ МЕНІ ОСЫНДАЙ СТУДИЯҒА АРНАЙЫ ШАҚЫРЫП,СҰХБАТ АЛУ,ОЛ МЕНІҢ ОЙЫМША,МАҒАН ҮЛКЕЕН ДӘРЕЖЕ! -САУБОЛЫНЫЗ -КЕЛЕСІ КЕЗДЕСКЕНШЕ ҚҰРМЕТТІ ТҰРАҚТЫ КӨРЕРМЕНДЕР!- -БІЗДІҢ АРНАМЫЗДЫ КӨРІП ЖҮРІНІЗДЕР!
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