Курамындагы барлык сози бирдей дыбыстан басталатын жанылтпаш керек
Қазақ тiлi
Курамындагы барлык сози бирдей дыбыстан басталатын жанылтпаш керек
Ответ(ы):
Гость:
Керек басатанатбы желтык
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