Помогите проверить эту часть сочинения !

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Гость:
Все верно только в предложениях  видны красивые стройные березы а также яркую зеленую траву между между прилагательными поставь запятые а так хорошее сочинение
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