Помогите пожалуста перестроить график
Физика
Помогите пожалуста перестроить график
Ответ(ы):
Гость:
Берешь и перестраиваешь , ну или хотя бы скажи какой график)
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