Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести глагол в правильную видовременную ф??рму в пассивный залог. The dog (to operate) on when the vet heard some noise in the reception

Английский язык

Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести глагол в правильную видовременную ф??рму в пассивный залог. The dog (to operate) on when the vet heard some noise in the reception

Автор: Гость