Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести глагол в правильную видовременную ф??рму в пассивный залог. The dog (to operate) on when the vet heard some noise in the reception
Английский язык
Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести глагол в правильную видовременную ф??рму в пассивный залог. The dog (to operate) on when the vet heard some noise in the reception
Ответ(ы):
Гость:
The dog was being operated on when the vet heard some noise in the reception
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