1275. 1277. помогите пожалуйста заранее огромное спасибо
Математика
1275. 1277. помогите пожалуйста заранее огромное спасибо
Ответ(ы):
Гость:
#1275 a) 0.3+0.7=1; 0,6+0,4=1; 0,9+0,1=1; 0,35+0,65=1; 0,44+0,56=1 б) 2,7+7,3=10; 3,6+6,4=10; 4,5+5,5=10; 5,9+4,1=10; 9,7+0,3=10 в) 35,2+64,8=100; 15,7+84,3=100; 76,9+23,1=100; 95,15+4,85=100; 99,99+0,01=100 №1277 2 3/10+(1,5-0,7)=2,3+1,5-0,7=3,1 6 3/4-(2,35+0,23)=6,75-2,35-0,23=4,17 3 2/5-(0,9+0,45)=3,4-0,9-0,45=2,05 (12,4-9,35)+2 12/25=12,4-9,35+2,48=5,53 (27,61-8,11)+4 1/20=27,61-8,11+4,05=23,55 (6,35-2,05)+9/10=6,35-2,05+0,9=5,2
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