Какой главный член предложения закрыла клякса как ты думаешь какие могут быть варианты восстановления предложения клякса скатился с горки сущ,одуш,имя нарицательное, сущ,неодуш,имя нарицательное

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Какой главный член предложения закрыла клякса как ты думаешь какие могут быть варианты восстановления предложения клякса скатился с горки сущ,одуш,имя нарицательное, сущ,неодуш,имя нарицательное

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