Какой главный член предложения закрыла клякса как ты думаешь какие могут быть варианты восстановления предложения клякса скатился с горки сущ,одуш,имя нарицательное, сущ,неодуш,имя нарицательное

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Какой главный член предложения закрыла клякса как ты думаешь какие могут быть варианты восстановления предложения клякса скатился с горки сущ,одуш,имя нарицательное, сущ,неодуш,имя нарицательное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)клякса 2) хорошенько прочитай и поймешь
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