Сравните наибольший корень уравнения х^2+5х+6=0 с наименьшим корнем уравнения 4х-х*|х|=0.

Гость: Гость:

1) Найдем корни первого уравнения: x^2+5x+6=0 D=5^2-4*1*6=1 x1=(-5-1)/2=-3 x2=(-5+1)/2=-2 Наибольшим корнем этого уравнения является х=-2. 2). Найдем корни второго уравнения: 4x-x*|x|=0 а) если подмодульное выражение <0, то модуль раскроем со сменой знака: 4x+x^2=0 x(4+x)=0 x1=0 x2=-4 б). если подмодульное выражение >=0, то модуль раскроется с тем же знаком: 4x-x^2=0 x(4-x)=0 x=0 x=4 Как видим, наименьшим корнем этого уравнения является х=-4. -2 > -4 на 2 Ответ: -2 > -4 (наибольший корень 1-го уравнения больше наименьшего корня 2-го).