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Олицитворение к слову вздохнуть
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Олицитворение к слову вздохнуть
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Ответ(ы):
Гость:
Небо вздохнуло с облегчением
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