Кямран и его отец купили в магазине 500 г сухой фасоли, 3 кг картофеля и 500 г гороха. С??олько всего продуктов было куплено?

Математика

Кямран и его отец купили в магазине 500 г сухой фасоли, 3 кг картофеля и 500 г гороха. С??олько всего продуктов было куплено?

Автор: Гость