Кямран и его отец купили в магазине 500 г сухой фасоли, 3 кг картофеля и 500 г гороха. С??олько всего продуктов было куплено?
Математика
Кямран и его отец купили в магазине 500 г сухой фасоли, 3 кг картофеля и 500 г гороха. С??олько всего продуктов было куплено?
Ответ(ы):
Гость:
3кг500г+500г=4(кг) Ответ: они купили 4кг продуктов
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