Помогите сделать синтаксический разбор предложения(надо подписать часть речи,оп??еделить вид предложения) Я решил(и решил правильно),что главный источник письменной речи- речь устная.
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения(надо подписать часть речи,оп??еделить вид предложения) Я решил(и решил правильно),что главный источник письменной речи- речь устная.
Ответ(ы):
Гость:
Я - мест., решил - глагол, что - союз, главный - мото., источник - суд., письменной - прил., речи - сущ., речь - сущ., устная - прил. характеристика: 1)повествовательное, 2)нейтральное, 3)сложное, 4)состоит из двух частей, 5)части соединены подчинительным союзом "что", 6)сложно-подчиненное предложение с придаточным изьяснительным
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