Сочините рассказ на тему:"Как я был в цирке".Слова-помощники:манеж,дрессировщик,жо??глёры,собачки,летающие гимнасты,весёлое Сочините рассказ на тему:"Как я был в цирке".Слова-помощники:манеж,дрессировщик,жонглёры,собачки,летающ...
Литература
Сочините рассказ на тему:"Как я был в цирке".Слова-помощники:манеж,дрессировщик,жо??глёры,собачки,летающие гимнасты,весёлое Сочините рассказ на тему:"Как я был в цирке".Слова-помощники:манеж,дрессировщик,жонглёры,собачки,летающие гимнасты,весёлое настроение.
Ответ(ы):
Гость:
На выходных мы ходили с мамой в цирк. Мы купили большую сладкую вату и сели на свои места. Мы седели очень далеко, но манеж нам было видно! Вдруг заиграла музыка, погас свет и на сцену вышел дрессировщик со своими собачками. У меня было веселое настроение. Когда собачки выполнили все трюки в воздухе, словно на паутинке, повисли летающие гимнасты. Они словно летали по воздуху. Когда представление закончилось все громко аплодировали. Все были в восторге! Мне очень понравилось! Когда нибудь я тоже стану дрессировщиком, но уже больших и опасных львов!
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