А) выросли ,оросили,отрасль б)растительный,растолстеть,растяпа в)растаять ,возрас??ать ,сращение .Какие из этих слов лишние

Русский язык

А) выросли ,оросили,отрасль б)растительный,растолстеть,растяпа в)растаять ,возрас??ать ,сращение .Какие из этих слов лишние

Автор: Гость