А) выросли ,оросили,отрасль б)растительный,растолстеть,растяпа в)растаять ,возрас??ать ,сращение .Какие из этих слов лишние
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А) выросли ,оросили,отрасль б)растительный,растолстеть,растяпа в)растаять ,возрас??ать ,сращение .Какие из этих слов лишние
Ответ(ы):
Гость:
А)отрасль б)не знаю в)сращение думаю так)
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