Вычесли значение следующих частных представив делимое в виде удобной разности 171:9

Математика
Вычесли значение следующих частных представив делимое в виде удобной разности 171:9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение 171 : 9 = (180-9) : 9 = 20 -1= 19
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