5 и 6 помогите пожалуйста!!!!!!
Математика
5 и 6 помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/3 х +1 5/6 х - 5/9 х=1 12/18 х + 1 15/18 х - 10/18 х=2 17/18 х при х =3 3/5 2 17/18 * 3 3/5=53/18 * 18/5=53/5=10 3/5 6, ( 2/5 х - 2 2/3)*15=2 6х - 40=2 6х=42 х=42 : 6 х=7 . 2 1/2 х +2 4/5 х - 1 3/10 х=21 2 5/10 х + 2 8/10 х - 1 3/10 х=21 4х=21 х=21 : 4 х=5 1/4
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