5 интересных вактов о самых сильных ветрах на земле

Гость: Гость:

1. Ветер есть повсюду, и в разных частях света его называют по-разному, в зависимости от его свойств: волкоед, золотоноша, манго-фанго, козья борода, косоглазый Боб, кошачья лапа, курьер … и еще тысячи разных названий. 2. Как известно, в нашей стране если не всё, то очень многое имеет ГОСТ (государственный стандарт). Так вот, оказывается, даже ветер тоже имеет такой стандарт: «Ветер — это поток воздуха, движущийся со скоростью свыше 0,6 м/с, относительно земной поверхности» 3. Все знают песню «Ветер перемен», но лишь немногие знают откуда пошло это выражение. Оказывается, 40 лет назад премьер-министр Англии назвал «ветром перемен» освободительное движение в странах Африки. 4. Однажды к царю Соломону пришла с жалобой одна старушка. Жаловалась она, что на последние деньги купила на базаре муки и понесла её было домой, но тут налетел ветер и всю муку рассеял. Старушка спросила, а нельзя ли взыскать убытки с ветра? Другой бы послал старуху куда подальше, но царь Соломон был мудр и рассудил дело в её пользу. Он взыскал штраф за рассыпанную старухину муку с …корабельщиков, которые все утро молились, чтобы был ветер. 5. В Поволжье иногда дует подводный ветер! Этот юго-восточный ветер получил свое название, из-за того, что нередко сопровождается миражами, и, считается, что когда он дует, нельзя доверять глазам. Поэтому такой ветер называется подводным (от слова подводить).