Найдите число, если 3 целых 1/3% этого числа равны 5.
Математика
Найдите число, если 3 целых 1/3% этого числа равны 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 и 1/3=10/3 проц 10/3=5 100=х х=100*5разделить на 10/3 х=150
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