Из предложенных элементов Ве,Са,С,Sr,O,Ne,F,Li,Ba выберете те,которые принадлежат к одно??у периоду

Химия
Из предложенных элементов Ве,Са,С,Sr,O,Ne,F,Li,Ba выберете те,которые принадлежат к одно??у периоду
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Гость:
Be, C, O, Ne, F, Li ко второму периоду
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