Дано угол 1 равен углу 2 угол 3 равен углу 4 доказать авс равен адс
Алгебра
Дано угол 1 равен углу 2 угол 3 равен углу 4 доказать авс равен адс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тр.АВС и тр.АСD: угл 1 = углу 2 - по условию угл 3 = углу 4 - по условию АС - общая сторона тр.АВС = тр.ACD (по стороне и двум прилежащим к ней углам) 2)АB = AD, т.к. тр.АВС = тр.ACD.
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