Из предложения 5 7 выпишите слова с разделительным мягким знаком на противоположн??м берегу озера подходил невысокий холм весь поросшей молодым осинникова тростник тоже поблек
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Из предложения 5 7 выпишите слова с разделительным мягким знаком на противоположн??м берегу озера подходил невысокий холм весь поросшей молодым осинникова тростник тоже поблек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А там точно все правильно написанно? Если не ошибаюсь слово осеньникова правильно,от слова осен(ь)
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