Из предложения 5 7 выпишите слова с разделительным мягким знаком на противоположн??м берегу озера подходил невысокий холм весь поросшей молодым осинникова тростник тоже поблек

Русский язык

Из предложения 5 7 выпишите слова с разделительным мягким знаком на противоположн??м берегу озера подходил невысокий холм весь поросшей молодым осинникова тростник тоже поблек

Автор: Гость